Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal kortlara veda etti.

Rafael Nadal Davis Cup'ta İspanya'nın Hollanda'ya elenmesiyle birlikte kariyerinin son maçına çıktı. Çeyrek finalin ilk maçında Nadal, Botic van de Zandschulp'a 6-4'lük iki set sonunda mağlup oldu. İkinci tekler maçında ise Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor'u 7-6 ve 6-3 yenip skoru eşitledi.

Çiftler maçında Alcaraz ve Marcel Granollers, Van de Zandschulp ve Wesley Koolhof'a 7-6'lık iki sette kaybetti ve İspanya elendi.

Rafael Nadal maçın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi, "20 yıldır profesyonel kariyerimin en iyi zamanlarında bana destek oldunuz, kötü zamanlarda oynamaya devam etmem için beni zorladınız. Tenis oynamaktan yorulmadım ama vücudum artık oynamak istemiyor. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum çünkü hobimi mesleğim haline getirdim."

RAFAEL NADAL'IN KARİYERİ

Rafael Nadal, kariyeri boyunca 22'si grand slam olmak üzere toplamda 92 şampiyonluk yaşadı. Roland Garros'ta kazandığı 14 şampiyonlukla "Toprağın Kralı" olarak anılan İspanyol tenisçi, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta iki, Amerika Açık'ta dört şampiyonluk sevinci yaşadı.

Nadal, iki yıldır devam eden sakatlıklar nedeniyle birçok turnuvayı kaçırmıştı. İspanyol raket geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada emeklilik kararını duyurdu.