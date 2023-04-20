İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,408
  • EURO
    21,2786
  • ALTIN
    1253.66
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılamayacak
Spor

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılamayacak

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacağını açıkladı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılamayacak
ABONE OL

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İspanya'nın başkenti Madrid'de 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını duyuran Nadal, "Başlangıçta 6-8 haftalık bir iyileşme süreci öngördük ancak şu an 14. haftadayız. Gerçek şu ki durum beklediğimiz gibi değil. Sakatlığım hala iyileşmedi ve turnuvalara katılabilmek için yeterli antrenmanı yapamıyorum. Maalesef bu yüzden kariyerimde önemli yer eden turnuvalardan Madrid Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılan 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık sebebiyle birçok turnuvada yer alamadı. Nadal, bu sezon Indian Wells ve Miami'deki turnuvaları kaçırdıktan sonra bir anlamda Fransa Açık'a hazırlık niteliği taşıyan toprak kort turnuvaları Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'den de çekilmek zorunda kaldı.

En fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 22'şer şampiyonlukla dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile paylaşan Nadal, uzun süreli sakatlığı yüzünden tekler klasmanında 14. sıraya geriledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.