Rafael Nadal tarihi rekoru kırdı

31 Ocak 2022 Pazartesi 08:18 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:18

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Rod Laver Arena'da oynanan final mücadelesinde, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkan son ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 21. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan 25 yaşındaki Medvedev, yarım saat süren ilk 5 oyunluk bölümde, iki servis oyununu 7 dakikada kazanırken, Nadal servislerine tutunmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kaldı. Beşinci oyunda üçüncü kez servis kırma şansı yakalayan Rus sporcu, Nadal'ın üst üste yaptığı basit hataları değerlendirerek puan vermeden oyunu aldı ve 3-2 öne geçti.

Medvedev'in üç katı basit hata yapan (15-5) ve ilk servislerin oyuna girmesinde yüzde 54'te kalan Nadal, çift hatalarla 30-0 geriye düştüğü 7. oyunu da puan alamadan kaybetti ve 5-2 geriye düştü. Rus tenisçi, 42 dakika süren ilk seti zorlanmadan 6-2 hanesine yazdırdı.

NADAL ZORLADI, MEDVEDEV İZİN VERMEDİ

İkinci sette toparlanan ve çeşitlendirdiği oyunuyla rakibini zorlamaya başlayan Nadal, dördüncü oyunda 40 vuruşluk bir rallinin ardından 40-15 öne geçti ve maçta ilk kez servis kırma şansı yakaladı. İlk servis kırma puanını "ace" ile geri çeviren Medvedev, ikincisinde basit hata yapınca İspanyol sporcu 3-1 üstünlüğü sağladı. Nadal, üç dakika süren servis oyununu da ilk kez puan vermeden aldı ve durumu 4-1 yaptı.

7. oyunda servisini kırdıran 35 yaşındaki Nadal, 8. oyunda bir kez daha rakibinin servisini kırarak kaybettiği avantajını geri aldı. File önüne çıkan, kısa toplarla çizgi gerisindeki Medvedev'i çaresiz bırakan Nadal, puanlarda 40-15 geriden gelerek set için servis atsa da yaptığı üst üste üç basit hatayla 15 dakika süren oyunu rakibine verdi: 5-4.

Kalan oyunlarda iki sporcu da servisine tutununca kazananı tie-break belirledi. 2-0 geriye düştüğü bu bölümde daha az hata yapan Medvedev, tie-break'i 7-5, seti de 7-6 alarak durumu 2-0 yaptı.

İlk servislerden kazanılan puan yüzdesini ilk sete göre yüzde 57'den 86'lara çıkaran Nadal, setin ilerleyen dakikalarında yine oyundan düştü. İspanyol sporcu, basit hatalarla kaybettiği puanlara da çözüm bulamadı ve bu sette de rakibine göre daha kötü bir istatistik (20-16) sergiledi. Medvedev de ilk servislerin oyuna girme oranında ikinci sette büyük bir düşüş yaşadı.

NADAL'IN İNADI ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Üçüncü setin 6. oyununda 40-0 geriden gelerek servisine tutunan Nadal, 9'uncu oyunda servis kırarak büyük avantaj yakaladı. Hatasız oynadığı servis oyununu puan vermeden alan İspanyol tenisçi, 64 dakika süren seti 6-4 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Kortta ritmini bulan Nadal, üçüncü oyunda servis kırarak dördüncü sete iyi bir başlangıç yaptı ancak sonraki oyunda avantajını geri verdi. 5. oyunda 40-0 geriden gelen Medvedev karşısında ısrarını sürdüren Nadal, 7. denemesinde başarılı oldu ve bir kez daha servis kırarak 3-2 öne geçti. Oyunu domine eden İspanyol tenisçi, bu seti de 6-4 alarak maça yeniden ortak oldu.

Seyircinin desteğini arkasına aldığı Rod Laver Arena'da, moral üstünlüğünü de oyununa yansıtan Nadal, beşinci oyunda kırdığı servisle 3-2 üstünlüğü yakaladı. Oyunlarda 5-4, puanlarda 30-0 öndeki İspanyol rakibinin servisini kıran Medvedev, çok kritik bir oyun alarak durumu 5-5 yaptı.

Temposunu yeniden artıran Nadal, 11. oyunda alt ettiği rakibine son oyunda puan vermeden seti 7-5, 5 saat 24 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

Nadal, bu şampiyonluğunun ardından 2 milyon 875 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu.

İSPANYOL SPORCU ZİRVEDE TEK BAŞINA

Kariyerlerinde 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasındaki rekor kırma mücadelesinde kazanan İspanyol sporcu oldu.

Djokovic'in sınır dışı edilmesi nedeniyle katılamadığı Avustralya Açık'ı 2-0 geriden gelerek kazanan Nadal, 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan erkek sporcu olarak tarihe geçti.

Fransa Açık'ta 13 şampiyonluğu bulunan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol sporcu, genel sıralamada ise en fazla grand slam kazanan 4. sporcu oldu. 24 şampiyonlukla Margaret Court'un zirvede yer aldığı listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff 22 kupayla üçüncü sırada bulunuyor.

2019 Wimbledon'da Federer, 2021 ABD Açık'ta da Djokovic, korta 21. şampiyonluk için çıkmış ancak rakiplerini geçememişti.

MELBOURNE'DE KAZANAN EN YAŞLI 3. İSİM

35 yaşındaki Nadal, Avustralya Açık tarihinde şampiyonluğa uzanan en yaşlı 3. erkek tenisçi oldu.

Daha önce Ken Rosewall 37, Roger Federer 36 yaşında turnuvada kupa kaldırmıştı.

Nadal ayrıca 30 yaşından sonra 7. grand slam şampiyonluğunu kazandı. Bu alanda 9 zaferle Djokovic listenin başında yer alıyor.

NADAL, FİNAL KAYBETME GELENEĞİNE SON VERDİ

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek kazanan ve turnuvada o tarihten bu yana oynadığı 4 finali kaybeden Nadal, 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

İspanyol tenisçi, 2012 ve 2019'da Djokovic'e, 2014'te Stan Wawrinka'ya, 2017 yılında da Federer'e finalde kaybetmişti.

MEDVEDEV RÖVANŞI ALAMADI

Nadal ile ikinci kez grand slam finalinde karşı karşıya gelen Medvedev, rövanşı alamadı. 2019 ABD Açık finalinde de Nadal, rakibini 3-2 yenmişti.

Turnuvada geçen yıl da final oynayan ve Djokovic'e 3-0 yenilen Rus sporcu, Melbourne'deki üst üste iki finalden mağlubiyetle ayrıldı.

Medvedev, erkeklerde açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk tenisçi olma fırsatını değerlendiremedi. Rus sporcu, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.