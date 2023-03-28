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Spor

Rafael Nadal'dan kötü haber

36 yaşındaki deneyimli tenisçi Rafael Nadal, sezonun ilk Grand Slam turnuvasında Avustralya Açık ikinci turunda yaşadığı sakatlık nedeniyle kortlara bir süre çıkamayacak. Nadal'ın sağlık durumu belirsizliğini sürdürüyor.

AA28 Mart 2023 Salı 16:09 - Güncelleme:
Rafael Nadal'dan kötü haber
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Sakatlığı devam eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kortlara ne zaman döneceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turundan itibaren sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamayan 36 yaşındaki tenisçi, 8 Nisan'da başlayacak toprak kort turnuvası Monte Carlo Masters'a katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İspanyol basınına konuşan Nadal, "Monte Carlo'da korta döneceğimi kim söyledi, bilmiyorum. Doğru olsaydı, zevkle onaylardım. Ama ne yazık ki yapamam. Tedavime devam ediyorum ve işin aslı ne zaman oynayabileceğimi bilmiyorum." dedi.

Tekler kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, antrenman dozajını artırmaya başladığını belirterek, "Monte Carlo'da korta çıkabileceğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanırsa, bunu basınla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Monte Carlo Masters'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Nadal, yaşadığı sakatlığa rağmen Monte Carlo'da 12. şampiyonluğuna rahatlıkla ulaşabilir." yönünde yapılan değerlendirme, İspanyol tenisçinin bu turnuvayla kortlara dönebileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine yol açmıştı.

ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayan Nadal'ın uzun süreli sakatlığı, tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekorunun 912 hafta sonra sonlanmasına neden olmuştu.

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