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Spor

Rafael Nadal'dan kötü haber! Monte Carlo Masters'ta olmayacak

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu.

IHA4 Nisan 2023 Salı 15:16 - Güncelleme:
Rafael Nadal'dan kötü haber! Monte Carlo Masters'ta olmayacak
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Sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzun süre uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Monako'da 9-16 Nisan'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını açıkladı. Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo'da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

36 yaşındaki tenisçi, son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele etmişti.

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