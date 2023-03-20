İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0181
  • EURO
    20,35
  • ALTIN
    1212.48
  • BIST100
    5061.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Rafael Nadal'ın rekoru sona erdi

Dünya'nın en iyi tenisçileri arsında gösterilen İspanyol raket Rafael Nadal'ın 912 haftalık 'ilk 10' rekoru sona erdi ve 13. sıraya geriledi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Rafael Nadal'ın rekoru sona erdi
ABONE OL

Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol Rafael Nadal'ın tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru, 912 hafta sonra sona erdi.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) güncellenen dünya sıralamasında, kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki tenisçi, 9'unculuktan 13'üncülüğe geriledi.

Dünya sıralamasında ilk 10 arasına 2005 yılının Nisan ayında henüz 18 yaşındayken Barcelona Açık'ı kazanarak giren ve bugüne kadar kalmayı başaran Nadal, yaklaşık 18 yıl sonra bu rekoruna veda etti.

Tek erkekler rekoruna, eski ABD'li dünya 1 numarası Jimmy Connors'ı (789 hafta) 2020 yılında geçerek ulaşan Nadal'ın, bu alanda önünde tek bir tenisçi bulunuyor. Efsanevi Çek tenisçi Martina Navratilova, tek kadınlarda 1000 hafta ilk 10 içinde kalarak rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda sakatlanarak turnuvaya veda eden İspanyol tenisçinin henüz kortlara dönememesi, ilk 10'dan çıkmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Nadal'ın, toprak kort sezonunda, 8 Nisan'da başlayacak Monte Carlo Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.