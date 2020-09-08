Rafael resmen Başakşehir'de

AA 08 Eylül 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 17:56

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael'i kadrosuna kattı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek.

Rafael’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."