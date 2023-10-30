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Spor

Rafael van der Vaart, Ajax'ı uyardı: Küme düşmesinden korkuyorum

Ajax'ın eski oyuncularından Rafael van der Vaart, ligin son sırasında yer alan eski kulübünü uyardı.

30 Ekim 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Rafael van der Vaart, Ajax'ı uyardı: Küme düşmesinden korkuyorum
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Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, ligin son sırasına inen Ajax'a küme düşme konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

TV'de yorumculuk yapan Ajax'ın eski yıldızı, "Gerçekten endişeliyim. Herkes şaka yapıyor ama ben Ajax'ın küme düşmesinden korkuyorum. Hamburg'ta futbol oynarken bunu bizzat yaşadım. Kimse bunu beklemiyordu. 'Çok büyük kulübüz, düşmeyiz' diyorduk, herkes durumu hafife alıyordu, küme düştük. Herkes işi kolay görüyor ve bu Ajax, Volendam ve Waalwijk'ı nasıl yenecek!" dedi.

Vaart, "Çok endişeliyim. Ajax'ın küme düşeceğini sanmıyorum ama bu durumu ciddiye almaları gerekiyor. Ajax, ligin son sırasında. Bunu ciddiye almak gerekiyor. Ajax, PSV'ye karşı ilk yarıda etkili oldu, 5 gol atabilirlerdi ama ikinci yarı oyundan düştüler ve 5-2 yenildiler. Çok ciddi bir kalite sorunu var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AJAX'IN LİGDEKİ DURUMU

Ligde 12 Ağustos'tan bu yana galip gelemeyen Ajax, 8 maçta topladığı 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Ajax, son olarak derbide PSV Eindhoven'a 5-2 yenildi.

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