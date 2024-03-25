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Spor

Rafael van der Vaart: Memphis Depay, Hollanda'nın en iyi oyuncusu

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Memphis Depay için önemli açıklamalarda bulundu ve Hollanda'nın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

25 Mart 2024 Pazartesi 16:01 - Güncelleme:
Rafael van der Vaart: Memphis Depay, Hollanda'nın en iyi oyuncusu
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Hollandalı eski yıldız Rafael van der Vaart, Memphis Depay'ın milli takımın en önemli yıldızı olduğunu söyledi.

Depay ile ilgili açıklamalarda bulunan Rafael van der Vaart, "Memphis, Hollanda'nın en iyi oyuncusu. Eğer o iyi durumda olursa, Avrupa Şampiyonası'nda bir şansımız var demektir. Aksi takdirde hiç şansımız yok. Bence çok şey yapabilecek kapasitede." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcunun biraz kaslı göründüğünü söyleyen Rafael van der Vaart, "Bir noktada bana çok kaslı göründü. Yurt dışında sürekli spor salonuna gitmek zorundasınız ve eğer egzersiz yapamıyorsanız, sadce ağırlık kaldırırsınız. Bunu biraz daha az sıklıkta yapmak daha akıllıca olacaktır" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'de bu sezon 27 maçta süre bulan Depay, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • hollanda
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