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Spor

Rafael van der Vaart'tan Erling Haaland için olay yorum!

Real Madrid ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Rafael van der Vaart, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland için çok konuşulacak bir yorum yaptı. Vaart, Haaland'ın beceriksiz ve vasat olduğunu söyledi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Rafael van der Vaart'tan Erling Haaland için olay yorum!
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Bir dönem Real Madrid forması giyen Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Real Madrid - Manchester City arasında oynanan maçta Erling Haaland'ın performansını yorumladı.

Van der Vaart, yaptığı yorumda Haaland için oyun içinde beceriksiz ve vasat ifadelerini kullanarak yıldız ismi eleştirdi.

'BECERİKSİZ, VASAT, SAHANIN EN KÖTÜSÜ'

Eski yıldız yaptığı açıklamada, "Onun çok kötü olduğunu düşündüm. Haaland gol atmazsa ondan pek bir fayda sağlayamazsınız. Elbette hızlı ve çok çalışıyor ancak topla oynama konusunda oldukça vasat olduğunu düşünüyorum. Gerçekten herkesin söylediği kadar iyiyseniz, daha fazlasını göstermelisiniz.' dedi.

Sözlerine devam eden van der Vaart, 'Daha iyi olabilirdi. Bu maçta çok garip göründüğünü düşünüyorum. City'nin topa sahip olabilecek bir forvete ihtiyacı vardı ama o bunu asla başaramadı. Sanırım bir noktada onu bilerek görmezden geldiler. Gerçekten sahadaki en kötü oyuncuydu ve beceriksizdi." dedi.

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