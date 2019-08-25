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Rafinha düellosu

İstanbul’a Kanarya ile pazarlığa geldiği öne sürülen Rafinha’nın menajerinin Göztepe maçında Kartal’la da görüştüğü öğrenildi. Portekiz basını Brezilyalı starın Fener’e yakın olduğunu iddia etti.

  • Star Spor
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İKİ ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Barcelona’nın yıldız oyuncularından Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi. İspanyol pasaportu da olan orta saha oyuncusunun bağlı olduğu The Player Management Şirketi’den bir menajerin 26 yaşındaki Rafinha adına İstanbul’a geldiği ve Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

SADECE 8 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle La Liga’da 8 maçta oynayabilen Rafinha’nın (Rafael Alcântara do Nascimento) şartlarını Fenerbahçe’nin menajerle görüştüğü Portekiz basınında O Jogo’da yer aldı. Menajerin önceki gün Vodafone Park’ta Göztepe maçını izlemesi Beşiktaşlı yöneticilerle de görüşmesi Kartal’ın da devreye girdiği şeklinde yorumlandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Barcelona ile 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan Rafinha’yı Fenerbahçe kiralamak istediğini menajerine iletti. O Jogo gazetesi ise Beşiktaş’ın da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Sambacı’nın Fenerbahçe’ye yakın olduğunu iddia etti. Rafinha’nın babası Mazinho oğlu’nun İstanbul’a gitme ihtimalinin olduğunu söyledi.

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