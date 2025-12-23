İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Rafinha kramponlarını astı

32 yaşındaki Brezilyalı yıldız Rafinha futbolu bıraktığını duyurdu.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 17:25 - Güncelleme:
Rafinha kramponlarını astı
ABONE OL

Brezilyalı yıldız futbolcu Rafinha, geleceği hakkında önemli bir karar aldı.

Yıldız on numara, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

2017 yılında menüsküs sakatlığı, 2018'de çapraz bağ yırtığı, 2021'de diz sakatlığı yaşayan Rafinha, dizindeki problemin kronikleşmesi sonucu futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

KARİYERİ

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, Inter'de kiralık olarak forma giydi. Yıldız on numara, Paris Saint Germain'de de top koşturdu.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Arabi'de forma giyen Rafinha, 2023/24 sezonunda düzenli forma giydi. O sezon 22 maça çıkan Brezilyalı, 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

