Rafinha kramponlarını astı

Brezilyalı yıldız futbolcu Rafinha, geleceği hakkında önemli bir karar aldı.

Yıldız on numara, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

2017 yılında menüsküs sakatlığı, 2018'de çapraz bağ yırtığı, 2021'de diz sakatlığı yaşayan Rafinha, dizindeki problemin kronikleşmesi sonucu futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

KARİYERİ

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, Inter'de kiralık olarak forma giydi. Yıldız on numara, Paris Saint Germain'de de top koşturdu.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Arabi'de forma giyen Rafinha, 2023/24 sezonunda düzenli forma giydi. O sezon 22 maça çıkan Brezilyalı, 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.