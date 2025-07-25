İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5555
  • EURO
    47,6392
  • ALTIN
    4361.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Raheem Sterling Chelsea'den ayrılıyor

Chelsea'de mutsuz olan Raheem Sterling için Fulham devreye girdi. İngiliz yıldızın, Marco Silva yönetimindeki Fulham'a kiralık olarak transfer olmak istediği belirtiliyor.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 13:20 - Güncelleme:
Raheem Sterling Chelsea'den ayrılıyor
ABONE OL

İngiltere Ligi'nde transfer sezonu son hız devam ediyor.

Yaşanan son gelişmelerden biri ise Raheem Sterling'e Fulham ilgisi.

Telegraph'ın haberine göre İngiliz futbolcu, mutsuz olduğu Chelsea'den ayrılıp Fulham'a kiralık olarak gitmek istiyor.

Edinilen bilgilere göre hücum hattını geliştirmek isteyen Fulham teknik direktörü Marco Silva da transfere olumlu bakıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, 28 maça çıktı ve 1 gol 5 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.