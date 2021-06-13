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Spor

Raheem Sterling: Kendime Wembley'de gol atmam gerektiğini söylüyordum

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. 1-0 sahadan galip ayrılan İngiltere'de golün sahibi Raheem Sterling, karşılaşmanın ardından konuştu.

13 Haziran 2021 Pazar 19:32 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 19:32
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İngiltere'nin Hırvatistan'ı EURO 2020'deki ilk maçında 1-0 yendiği karşılaşmada tek golü kaydeden Raheem Sterling, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mutlu olduğunu belirten Sterling, "Harika hissediyorum. İlk maçımızda galibiyet almalıydık. Takım olarak bunu başardık, müthiş bir performans gösterdik." dedi.

Gol attığı için ayrıca sevinçli olduğunu söyleyen İngiliz oyuncu, "Bu stadın yanından geçerken hep kendime Wembley'de gol atmam gerektiğini söylüyordum. Bunu başardığımda inanılmaz şeyler hissettim" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Raheem Sterling'in gol attığı 11 maçı da kazandı.

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