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Spor

Raheem Sterling'in Chelsea'deki geleceği belirsiz

Sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'a kiralanan Raheem Sterling'in sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek ancak takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Raheem Sterling'in Chelsea'deki geleceği belirsiz
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Premier Lig devi Chelsea'den Arsenal'a kiralanan Raheem Sterling'in yeni rotası belli oluyor.

Chelsea'nin kanat oyuncusu, Stamford Bridge'de geçen yaz Arsenal'e sezonluk kiralık olarak transfer oldu ancak Gunners'ta etki yaratmayı başaramadı. Sterling, Mikel Arteta'nın takımında tüm müsabakalarda 27 maçta sadece bir gol atabildi ve kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Chelsea'ye geri dönecek.

Sterling, Chelsea'nin gelecek planlarının bir parçası gibi görünmediği için belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ancak yüksek maaşı, Blues'un onu kalıcı olarak elden çıkarmasını zorlaştırabilir.

Bu nedenle, eski Chelsea yıldızı William Gallas'ın açıklamasıyla Stamford Bridge'den Craven Cottage'a kısa bir yolculuk Sterling için başlayabilir.

GALLAS NE SÖYLEDİ?

Gallas, Genting Casino'ya konuşurken şunları söyledi: "Bence Raheem Sterling için yeni bir meydan okuma zamanı geldi, Chelsea'de ve ardından Arsenal'de neler yapabileceğini gösterme şansı vardı ama bu gerçekleşmedi. Daha fazla fırsat bulabileceği bir yere gitmesi gerekiyor çünkü Arsenal'de biraz rotasyon olsa bile Mikel Arteta ona bunu vermedi.

Bence Arteta'nın en büyük hatalarından biri, sakatlıklar yaşadıkları için zaman zaman rotasyon eksikliğiydi. Oyunculara belirli zamanlarda dinlenme fırsatı vermelisiniz ama Sterling'le hayal kırıklığına uğramış olmalı, belki Premier Lig'de ve Londra'da kalmak isteyecektir. Şu anda 30 yaşında ama belki Fulham gibi bir kulüp ona bu fırsatı ve daha fazla oynama şansı verebilir. Bundan sonra ne olacağını merak ediyorum."

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