İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,652
  • EURO
    51,9206
  • ALTIN
    6923.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Raheem Sterling'in yeni adresi Hollanda

Chelsea ile olan sözleşmesi feshedilen İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling'in, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Raheem Sterling'in yeni adresi Hollanda
ABONE OL

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, Chelsea'den ayrılan Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Raheem Sterling, Feyenoord ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Yeni takımına imza atan Raheem Sterling yaptığı açıklamada, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimdeki bir sonraki adımı kontrol etme fırsatım oldu. Kulüplerle ve baş antrenörleriyle görüşmek, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.