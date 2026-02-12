Raheem Sterling'in yeni adresi Hollanda

Hollanda ekiplerinden Feyenoord, Chelsea'den ayrılan Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Raheem Sterling, Feyenoord ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Yeni takımına imza atan Raheem Sterling yaptığı açıklamada, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimdeki bir sonraki adımı kontrol etme fırsatım oldu. Kulüplerle ve baş antrenörleriyle görüşmek, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim." ifadelerini kullandı.