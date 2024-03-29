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Spor

Rahmi Koç, Ali Koç'un bırakmasını istiyor!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan, Ali Koç'un babası Rahmi Koç'un, oğlunun başkanlık görevini bırakmasını istediği açıkladı.

29 Mart 2024 Cuma 18:32 - Güncelleme:
Rahmi Koç, Ali Koç'un bırakmasını istiyor!
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un sezon sonunda görevi bırakması fikrine, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında sıcak bakılmadığı ortaya çıktı.

Birçok divan kurulu üyesi, Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etmesini isterken, Ali Koç'un babası Rahmi Koç ile yapılan bir görüşme de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan, Miami'de Rahmi Koç ile Ali Koç'un başkanlığı bırakma kararı üzeri ne yaptığı görüşmeyi aktardı.

"RAHMİ KOÇ BIRAKMASINI İSTİYOR!"

Bekir Okan, Rahmi Koç ile görüşmesini "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç burada bana "Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz." sözleriyle aktardı.

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