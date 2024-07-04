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Spor

Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik!

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü Mert Günok'u tebrik etti.

4 Temmuz 2024 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik!
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Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, milli kaleci Mert Günok'u Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü tebrik etti.

İşte Rahmi Koç'un sözleri:

"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."

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