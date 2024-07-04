Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik!

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, milli kaleci Mert Günok'u Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü tebrik etti.
İşte Rahmi Koç'un sözleri:
"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."
Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın kadim dostu, Kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç'tan futbolcumuz Mert Günok'a tebrik mesajı. �� pic.twitter.com/iLOzAx5s9G— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 4, 2024