Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik!

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, milli kaleci Mert Günok'u Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü tebrik etti.

İşte Rahmi Koç'un sözleri:

"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."