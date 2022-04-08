Mario Balotelli'ye tarihi transfer teklifi! Rakam belli oldu

Adana Demirspor'da yükselen performansıyla büyük beğeni toplayan Mario Balotelli'ye İtalya'dan talip çıktı. Serie A ekiplerinden Bologna'nın Mario Balotelli için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Adana Demirspor'un tarihindeki en pahalı satış olacak.

MARIO BALOTELLI'YE İTALYA'DAN TEKLİF

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Bologna'nın ilk hedefi Mario Balotelli. Bologna, 31 yaşındaki yıldız oyuncu için 5 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı ve teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Balotelli ise İtalya'ya geri dönmeye istekli görünüyor.

ADANA DEMİRSPOR TARİHİNE GEÇECEK

Tecrübeli golcünün 5 milyon euro bedelle transfer olması halinde Adana Demirspor tarihinin en pahalı satışı olacak. Adana Demirspor, Balotelli'yi geçtiğimiz yaz aylarında Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

MARIO BALOTELLI'NİN TÜRKİYE KARNESİ

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 28 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.