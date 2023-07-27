Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir milli futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

8+3 kuralı sebebiyle bek bölgesine bir yerli takviyesi yapmayı isteyen Fenerbahçe, Mert Müldür ile temasa geçmiş fakat Sassuolo ile görüşmeler tıkanmıştı.

Sarı-lacivertiler bu kez rotayı bir başka İtalyan takımı Roma'da oynayan Zeki Çelik'e çevirmişti. Kanarya bu transfer için İtalyan ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli önerildi.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Geçen sezon Lille'den Serie A temsilcisi Roma'ya bu fiyata transfer olan 26 yaşındaki sağ bek için son kararı Çizme ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho verecek.

Roma formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Zeki Çelik, 2 bin 28 dakika sahada kalırken 1 defa asist yaptı. Milli yıldız gol sevinci ise yaşayamadı.