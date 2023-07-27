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Spor

Rakam belli oldu! Zeki Çelik'e Süper Lig'den dev talip

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için Süper Lig devi harekete geçti. Oyuncunun transferi için görüşmelere başlayan Süper Lig ekibi, Serie A ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi. İşte detaylar...

Sabah27 Temmuz 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Rakam belli oldu! Zeki Çelik'e Süper Lig'den dev talip
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir milli futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

8+3 kuralı sebebiyle bek bölgesine bir yerli takviyesi yapmayı isteyen Fenerbahçe, Mert Müldür ile temasa geçmiş fakat Sassuolo ile görüşmeler tıkanmıştı.

Sarı-lacivertiler bu kez rotayı bir başka İtalyan takımı Roma'da oynayan Zeki Çelik'e çevirmişti. Kanarya bu transfer için İtalyan ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli önerildi.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Geçen sezon Lille'den Serie A temsilcisi Roma'ya bu fiyata transfer olan 26 yaşındaki sağ bek için son kararı Çizme ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho verecek.

Roma formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Zeki Çelik, 2 bin 28 dakika sahada kalırken 1 defa asist yaptı. Milli yıldız gol sevinci ise yaşayamadı.

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