Bayern Münih, Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa'nın yolunu tutan Güney Koreli defans oyuncusu, Almanya macerasını noktalıyor.

Kim Min-Jae için başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligden takım harekete geçerken, oyuncu kararını verdi. Böylece transferde bonservis bedeli de belli oldu.

SÜPER LİG İDDİALARI VARDI

Kim Min-Jae'nin yeniden Süper Lig'e döneceğine dair haberler oldukça konuşuldu.

Henüz Türkiye'deki herhangi bir kulüpten resmi bir adım olmadığı belirtilirken, Koreli oyuncu sürpriz bir takıma imzayı atmaya hazırlanıyor.

İşte Kim Min-Jae'nin yeni kulübü...

KİM MİN-JAE HAYIRLI OLSUN

Newcastle United, Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Florian Plettenberg'in haberine göre Premier Lig temsilcisi, oyuncunun transferi için kulüp ve oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürüyor. Kim Min-Jae'nin İngiltere'ye gitmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.

Bayern'in 30 milyon avro bonservis bedeliyle oyuncuyu serbest bırakmaya hazır olduğu, transferin kısa sürede sonuçlanabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Bayern ve Güney Kore formalarıyla toplam 52 resmi maçta görev alan Kim Min-Jae, üç gol kaydetti.