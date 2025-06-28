İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rakam bile belli oldu! Ve takımın yeni stoperi Kim Min-Jae
Spor

Rakam bile belli oldu! Ve takımın yeni stoperi Kim Min-Jae

Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan ve yeniden Süper Lig'e döneceği iddialarıyla gündeme gelen Koreli stoper, kararını verdi. Böylece Kim Min-Jae için yılın transferi de gerçekleşiyor. İşte detaylar…

Star Gazetesi28 Haziran 2025 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Rakam bile belli oldu! Ve takımın yeni stoperi Kim Min-Jae
ABONE OL

Bayern Münih, Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa'nın yolunu tutan Güney Koreli defans oyuncusu, Almanya macerasını noktalıyor.

Kim Min-Jae için başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligden takım harekete geçerken, oyuncu kararını verdi. Böylece transferde bonservis bedeli de belli oldu.

SÜPER LİG İDDİALARI VARDI

Kim Min-Jae'nin yeniden Süper Lig'e döneceğine dair haberler oldukça konuşuldu.

Henüz Türkiye'deki herhangi bir kulüpten resmi bir adım olmadığı belirtilirken, Koreli oyuncu sürpriz bir takıma imzayı atmaya hazırlanıyor.

İşte Kim Min-Jae'nin yeni kulübü...

KİM MİN-JAE HAYIRLI OLSUN

Newcastle United, Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Florian Plettenberg'in haberine göre Premier Lig temsilcisi, oyuncunun transferi için kulüp ve oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürüyor. Kim Min-Jae'nin İngiltere'ye gitmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.

Bayern'in 30 milyon avro bonservis bedeliyle oyuncuyu serbest bırakmaya hazır olduğu, transferin kısa sürede sonuçlanabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Bayern ve Güney Kore formalarıyla toplam 52 resmi maçta görev alan Kim Min-Jae, üç gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.