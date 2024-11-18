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Spor

Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Yunus Akgün'e zamlı sözleşme

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılmasından sonra formayı kapan ve harika bir performans ortaya koyan milli futbolcu Yunus Akgün için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Şu an yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alan oyuncunun maaşı yeni sözleşme ile birlikte 55 milyon TL seviyesine yükselecek. İşte detaylar...

Akşam18 Kasım 2024 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Yunus Akgün'e zamlı sözleşme
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Galatasaray Yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da forma kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak. 24 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor. Yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine CimBom'da devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ünden oldukça memnun.

Başarılı oyuncu bu sezon sarı kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray formasıyla 77 maçta 12 gol, 10 asist yaptı. Yunus'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. 13 kez milli takım formasını giyen Yunus, 2 gol 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı atmayı başardı.

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