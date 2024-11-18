Galatasaray Yönetimi, bu sezon harika bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarını iyileştirme kararı aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında yıldızı parlayan ve milli takımda da forma kapan Akgün ile anlaşma sağlanırsa, sözleşme süresi de uzatılacak. 24 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona eriyor.

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 17 milyon 200 bin TL garanti ücret alıyor. Yönetim, bu rakamı 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı düşünüyor. Yunus da kariyerine CimBom'da devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ünden oldukça memnun.

Başarılı oyuncu bu sezon sarı kırmızılı forma altında oynadığı 16 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray formasıyla 77 maçta 12 gol, 10 asist yaptı. Yunus'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. 13 kez milli takım formasını giyen Yunus, 2 gol 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı atmayı başardı.