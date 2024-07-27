Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Strasbourg'tan renklerine bağladığı Alexander Djiku için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in aktardığı habere göre Rennes, Alexander Djiku için devreye girdi.

TRANSFERE JOSE MOURINHO ENGELİ



Rennes'in Djiku transferi için ayırdığı bütçenin 10 milyon euro olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euroya yakın bir rakamla ikna edilebileceği vurgulandı. Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperi takımda tutmak istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Fenerbahçe ile 2023-24 sezonunda toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika süre alan Djiku, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı da vermişti.

29 yaşındaki Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.