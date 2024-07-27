İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rakamı duyurdular! Alexander Djiku'ya sürpriz talip
Spor

Rakamı duyurdular! Alexander Djiku'ya sürpriz talip

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku'ya Fransa'dan talip çıktı. Fransız ekibinin futbolcu için gözden çıkardı rakam belli oldu. İşte detaylar...

27 Temmuz 2024 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
Rakamı duyurdular! Alexander Djiku'ya sürpriz talip
ABONE OL

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Strasbourg'tan renklerine bağladığı Alexander Djiku için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in aktardığı habere göre Rennes, Alexander Djiku için devreye girdi.

TRANSFERE JOSE MOURINHO ENGELİ

Rennes'in Djiku transferi için ayırdığı bütçenin 10 milyon euro olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euroya yakın bir rakamla ikna edilebileceği vurgulandı. Haberde Jose Mourinho'nun Ganalı stoperi takımda tutmak istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2023-24 sezonunda toplam 36 maça çıkıp 2841 dakika süre alan Djiku, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı da vermişti.

29 yaşındaki Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.