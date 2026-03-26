Rakibimiz belli oldu! Dünya Kupası'na son 90 dakika

A Milli Futbol Takımı'nın play-off finalindeki rakibi, Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova oldu. Milliler, Dünya Kupası bileti için son 90 dakikada Kosova ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart 2026 Perşembe 22:26
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi. Millilerimiz, bu galibiyet sonrası finaldeki rakibi de belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, Slovakya'yı eleyen Kosova oldu.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN KOSOVA

Slovakya'da iki ekibin karşı karşıya geldiği maç, adeta gol düellosuna sahne oldu. Maçta iki kez geri düşen Kosova, rakibini 2 kez yakaladı. Sonrasında üst üste goller bulan Kosova, maçı 4-3'lük skorla kazanmayı başararak adını finale yazdıran taraf oldu.

SON BİR 90 DAKİKA!

Milliler, Slovakya'yı eleyen Kosova ile 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ımız bu maçı da kazanması halinde, 2002 yılından bu yana 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası bileti alacak.

