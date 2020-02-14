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Spor

'Rakibimizin en güçlü tarafı...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşılaşmasının, galibiyetle ayrıldıkları Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından daha zorlu geçeceğini ifade etti.

Milliyet14 Şubat 2020 Cuma09:40 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:40

Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın, Başakşehir'le oynayacakları maçın zirve yarışındaki pozisyonlarını belirleyeceğini söyledi, "Gerçek gücümüzü bu maçta görebileceğiz. Yarışta kalmak için kazanmak zorundayız" dedi.

Siyah-beyazlı futbolcularla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemine vurgu yapan Yalçın, zirve mücadelesi açısından tam bir test maçı oynayacaklarının altını çizdi.

Zirve yarışının içinde kalabilmek için üç puanla sahadan ayrılmak zorunda olduklarını aktaran deneyimli hocanın, "Tam bir test maçı olacak. Gerçek gücümüzü bu maçta daha iyi görebileceğiz. Ligdeki durumumuz belli. Bu tür maçları kazanarak yarışta kalabiliriz. Çünkü Başakşehir bizim şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakiplerimizden biri ve böyle maçları mutlaka kazanmalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda taktik konulardaki isteklerini de aktardı. Başakşehir'in özellikle kendi sahasında etkili futbol oynadığını belirten Yalçın'ın, "Maç boyunca çok koşarak rakibe önde baskı uygulamamız lazım. Tempomuz her iki yarıda da yüksek olmalı. Kanatlarla birlikte beklerin de hücuma katkı vermesi gerek. Hücum aksiyonlarını yerine getirirken savunma güvenliğini de elden bırakmayacağız. Rakibimiz kanatları iyi kullanan bir takım. Bu nedenle hücuma çıkışlarda rakibe boşluk bırakmamalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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