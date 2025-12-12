İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Rakip Antalyaspor! Galatasaray'da tam 5 eksik var

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. İşte sarı-kırmızılıların eksikleri...

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da son oynanan Monaco maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, Antalyaspor kafilesinde yer almadı.

Öte yandan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

