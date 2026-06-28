Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3; Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'u da renklerine bağlamak için mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki oyuncuya 12 milyon euro + bonuslardan oluşan bir teklif ilettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Greenwood, bu teklifi reddetti. Marsilya'ya 50 milyon euro teklif eden Roma, başarılı hücumcunun transferinde en büyük aday konumunda. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Greenwood'u Roma'ya transfer olmaya ikna eden en önemli etken olduğu belirtildi.