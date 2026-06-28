İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rakip İtalyan devi! Fenerbahçe Mason Greenwood için yarışta
Spor

Rakip İtalyan devi! Fenerbahçe Mason Greenwood için yarışta

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Mason Greenwood mesaisinde. Başarılı oyuncunun, sarı lacivertli ekibin 12 milyon euroluk teklifini reddettiği öğrenildi. İtalyan ekibi Roma, Greenwood transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçmiş durumda. İşte detaylar...

AKŞAM28 Haziran 2026 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Rakip İtalyan devi! Fenerbahçe Mason Greenwood için yarışta
ABONE OL

Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3; Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertliler, İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'u da renklerine bağlamak için mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki oyuncuya 12 milyon euro + bonuslardan oluşan bir teklif ilettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Greenwood, bu teklifi reddetti. Marsilya'ya 50 milyon euro teklif eden Roma, başarılı hücumcunun transferinde en büyük aday konumunda. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Greenwood'u Roma'ya transfer olmaya ikna eden en önemli etken olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.