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Spor

Rakip Premier Lig'den! Fenerbahçe'de hedef Aaron Wan-Bissaka

Başkanlık seçiminin sonuçlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibin radarından olan Aaron Wan-Bissaka için Premier Lig ekibi Everton devreye girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2026 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Rakip Premier Lig'den! Fenerbahçe'de hedef Aaron Wan-Bissaka
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Everton Teknik Direktörü David Moyes'un, Fenerbahçe'nin de takip ettiği Aaron Wan-Bissaka transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

İngiliz basınından Matt Kemp'in haberine göre, Everton'ın oyuncuya Premier League seviyesindeki eski maaşına yakın bir teklif sunabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Haberde, Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği ve bu durumun Everton cephesinde transfer sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

David Moyes'un uzun süredir beğendiği Wan-Bissaka'yı kaçırmak istemediği, 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinin de Everton tarafından makul görüldüğü aktarıldı.

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