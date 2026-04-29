Rakipler çaresiz kaldı! Okan Buruk ile istikrar sağlandı

Süper Lig'de son 4 sezonun en dikkat çekici tablosu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip tek teknik adamla şampiyonluk serisini sürdürürken, ezeli rakipleri aynı dönemde toplam 15'e yakın teknik direktörle çalıştı. Şimdi ise başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un önüne ciddi bir zam ve yeni sözleşme teklifi konuyor. İşte detaylar...

29 Nisan 2026 Çarşamba 09:36
G.Saray, son 4 sezonda sağladığı istikrarla başarıya ulaşırken, tarihi rekabette olduğu rakipleri tam tersi bir grafi k çizdi. Sarı-Kırmızılıların Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı son 3 sezon ve büyük avantajla lider olduğu bu dönemde; Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve son olarak yolların ayrıldığı Domenico Tedesco görev yaptı.

Sezonlara erken veda eden Beşiktaş, Okan Buruk'un koltukta olduğu süreçte; Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe (üç farklı dönem), Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve şu an takımın başında bulunan Sergen Yalçın ile çalıştı. Trabzonspor'da ise aynı sürede Abdullah Avcı (iki farklı dönem), Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Şenol Güneş'in yanı sıra mevcut teknik direktör Fatih Tekke görev yapan isimler oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin, başarılı çalıştırıcıya 2 yıllık yeni bir sözleşme önermesi bekleniyor. Yerli hocalarda tavan ücret olan 200 milyon TL bu sezon başarılı teknik adama ödenmişti. Okan Buruk'a, gelmesi beklenen 4. şampiyonlukla birlikte hem yeni sözleşme hem de ciddi bir zam yolda.

