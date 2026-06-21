Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 10+4 yabancı kuralı sebebiyle ince eleyip sık dokuyan Sarı-Kırmızılılar, yıldız tercihini orta sahadan yana kullanmayı hedefliyor. Aslan'ın listesinde Juventus'tan Khephren Thuram, PSG'li Fabian Ruiz ve Villarreal'den Pape Gueye gibi isimler yer alıyor. Son görüşmelerde bu adaylardan istediği yanıtı alamayan Cim-Bom rotayı Ada'ya kırdı. Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

İTALYA İHTİMALİ ÇOK ZOR

İspanyol basınının önemli kuruluşlarından olan Fichajes'in haberinde şu ifadeler kullanıldı: "Reijnders'in Manchester City'deki sezonu pek de başarılı geçmedi. Galatasaray, oyuncu için olası bir adres olarak öne çıkıyor. Türk kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak düşünüyor." Ancak 27 yaşındaki oyuncunun tek talibi Galatasaray değil. İtalyan devi Juventus ve İspanyol Atletico Madrid de başarılı futbolcuyu takip ediyor. Ancak mali sebeplerden dolayı İtalya ihtimali güçlü değil.

47 MAÇTA 7 GOL 8 ASİST

Manchester City, 2025-26 sezonunda Reijnders için 55 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Bonuslarla birlikte maliyetin 70 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçıran Juve için bu fiyat imkansıza yakın. Galatasaray, yüksek maaş kozuyla A. Madrid'in önüne geçebilir. 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 47 maça çıkarak 7 gol ve 8 asist kaydetti. M. City ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.