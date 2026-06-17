Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'i ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi için eleme turlarına katılan Fenerbahçe, kurada lig şampiyonları kısmından yer almıyor Kanarya İskoçya ekibi Hearts ya da Polonya takımı Gornik Zabrze ile eşleşecek. Seri başı olmayan Beşiktaş da Avrupa Ligi için; Benfica, Ferencvaros-Vojvodian eşleşmesinin galibi, V.Plzen, Midtjylland, PAOK, KarabağVestri maçının galibi, M. Tel Aviv, Anderlecht ve Pafos ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise kuraya seri başı olarak katılacak.

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.