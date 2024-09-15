Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Süper Lig'de yaz transfer dönemi cuma gecesi tamamlandı. Ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. 2024-25 sezonunda dört büyükler rekor harcamalara imza attı. Bu dönemin en pahalı transferini ve en yüksek satışını Fenerbahçe gerçekleştirdi. Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer eden Kanarya, lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

ASLAN DENK BÜTÇE VERDİ

Lig tarihinin en pahalı satışını da 30 milyon euroya Ferdi'yi Brighton'a satan Fener yaptı. Toplamda 49.5 milyon euro harcayan Kanarya, 30.5 milyon euroluk da satış gerçekleştirdi, eksi bilançoda 19.06 milyon euro ile zirvede yer aldı. Norwich'ten 18 milyon euroya Sara'yı alıp kulüp tarihinin rekorunu kıran Aslan, toplamda 34.19 milyon euroluk harcama yaptı. Kerem, Tete, Zaha, Emin gibi yüksek bedellerle gönderilen isimler sayesinde kasaya 34.15 milyon euro girdi. Büyüklerden denk bütçe veren tek takım Aslan oldu.

BJK VE TS'DE SATIŞ YOK

Geçen sezon kiralanan Musrati'nin tapusu için bu sezon 11 milyon euro ödeyen Kartal, kulüp rekoru kırarak toplamda 19.65 milyon euroluk harcama yaptı. Kholood'a 1 milyon euroya kiralanan Muleka dışında kasaya gelir girmedi. Silva, Paulista gibi oyunculara maaş ve imza parası ödendi, bonservis harcaması yok. Bu sezon daha çok gençlere yönelen Trabzonspor da toplamda 19.68 milyon euro gider yaptı. Karadeniz ekibi de Beşiktaş gibi satış yapamadı. Kiralık ayrılan oyunculardan toplamda 1.37 milyon euro geldi.