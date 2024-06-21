İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ralf Rangnick: En az bir puana daha ihtiyacımız var
Spor

Ralf Rangnick: En az bir puana daha ihtiyacımız var

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, 3-1 kazandıkları Polonya maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

21 Haziran 2024 Cuma 23:21 - Güncelleme:
Ralf Rangnick: En az bir puana daha ihtiyacımız var
ABONE OL

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, 3-1 kazanılan Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın özellikle ilk 20 dakikasında harika bir performans gösterdiklerini söyleyen Rangnick, şu sözlerin sarf etti.

"İlk 20 dakika belki de bizim için mükemmeldi. Skor 1-0'dan fazla olmalıydı ama sonra yolumuzu kaybettik ve topu kaybetmeye başladık. Bu yüzden ikinci yarıda birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldık ve bir kez yaptıktan sonra kontrolü tamamen ele aldık. İlk yarıdaki düşüşümüz kesinlikle zihinsel bir şeydi."

Belki ilk 20 dakikadan sonra biraz fazla kolaydı ve kolayca bir gol daha atacağımızı düşündük ya da belki de baskıyla ilgili bir şeydi ama formumuz düştü ve birkaç oyuncu kendi seviyelerinin altında oynuyordu ve bunu kaldıramayız. Hollanda maçı için üzerimizdeki baskı kalktı mı? En az bir puana daha ihtiyacımız var ama şimdi bu akşamki maçta ne olacağını görmemiz gerekiyor. Hollanda karşısında alacağımız bir galibiyetle gruptan çıkabiliriz ama önemli olan bugünkü performansımı

  • Avusturya Milli Takımı
  • Ralf Rangnick
  • Polonya maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.