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Spor

Ralf Rangnick: Fransa daha çok hak etti

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Fransa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

18 Haziran 2024 Salı 01:37 - Güncelleme:
Ralf Rangnick: Fransa daha çok hak etti
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Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, EURO 2024'te 1-0 kaybedilen Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rangnick maçla ilgili, "Fırsatlar yarattık. Elbette Fransa da fırsatlar yarattı. Kalecimiz Patrick Penz harika bir iş çıkardı. Takımıma karşı hiçbir sitemim yok. Her zaman doğru kararı vermediler ama rakibimizin kim olduğunu unutmayın." dedi.

Fransa'nın 3 puanı hak ettiğini söyleyen Rangnick, "Maçı kaybettik. Adil olalım. Fransa'nın daha fazla şansı vardı ve hak edilmiş bir galibiyetti. Ama son dakikaya kadar biz de işin içindeydik. Her şeyi sahaya koyduk. Şimdi ileriye bakmalıyız ve Cuma günü Polonya'ya karşı kazanmaya çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Rangnick oyunla ilgili, "Oyun tarzımız uzun süre işe yaradı. Polonya'ya karşı oynayacağımız maçı kim kazanırsa kazansın büyük ihtimalle hedefine ulaşacak. Cuma günkü Polonya maçı final gibi olacak. Henüz onları analiz etmedim çünkü bu maça odaklanmıştık ama yarın farklı olacak." sözlerini sarf. etti.

Tecrübeli hoca son olarak, "Kimse Maxi Wöber'i kendi kalesine attığı gol için suçlamıyor ama önemli olan onun kendini suçlamaması. Hiçbir oyuncu ya da teknik personel onu suçlamıyor.' şeklinde konuştu.

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