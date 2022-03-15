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Spor

Ralf Rangnick: Her oyuncu Cristiano Ronaldo gibi gol atamaz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2022 Salı 22:35 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 22:35
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler kullandı.

Alman teknik adam, "Ronaldo'nun asıl becerisi gol atmak ve bunu Tottenham karşılaşmasında gösterdi. Her oyuncu böyle gol atamaz." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo'ya uyum sağlamanız gerekiyor mu?" sorusuna Rangnick, "Teknik direktör, takım için neyin en iyi olacağını düşünmelidir. Bu yüzden bazen Ronaldo gibi bir ismi oyundan çıkarabilir ya da bir hafta dinlendirmek için karar vermem gerekebiliyor." açıklamasında bulundu.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United, formasıyla çıktığı 31 maçta, 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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