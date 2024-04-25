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Spor

Ralf Rangnick için Bayern Münih'ten servet istiyorlar

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in takımın başına getirmek istediği Ralf Rangnick için Avusturya Futbol Federasyonu'nun 15 milyon euro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.

25 Nisan 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Ralf Rangnick için Bayern Münih'ten servet istiyorlar
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Avusturya Futbol Federasyonu, milli takımda teknik direktör olarak görev yapan Ralf Rangnick ile ilgilenen Bayern Münih'ten yüklü bir bonservis bedeli istedi.

Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'in haberine göre; Avusturya Futbol Federasyonu, Ralf Rangnick'i göreve getirmek isteyen Bayern Münih'ten tam 15 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Bu istek karşısında Bayern'in nasıl bir tavır alacağına dair bir detay yer almadı.

RANGNICK AÇIKLAMIŞTI

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini söylemişti

Alman basınına konuşan Rangnick, "Bayern'den bir temas oldu ve ben de Avusturya Futbol Federasyonu'nu bu konuda bilgilendirdim. Çok güvene dayalı bir ilişkimiz var. Benim odak noktam Avusturya Milli Takımı." demişti

Tek odağının EURO 2024 olduğunu söyleyen Rangnick, "Tamamen EURO'ya odaklanmış durumdayız. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Şu anda bunu yoğun ve somut olarak düşünmek için bir neden yok." sözlerini sarf etmişti.

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