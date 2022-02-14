Ralf Rangnick: Manchester United'ın en büyük ihtiyacı ligi 4. bitirmek

14 Şubat 2022 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:53

Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, bu sezon ve gelecek sezondaki hedefleri hakkında konuştu.

Manchester United'ın hedefinin ligi 4. sırada bitirmek olduğunu söyleyen Rangnick, "Şu anda Manchester United'ın en büyük ihtiyacı ve istediği şey ligi 4. bitirmek! Ayrıca, elde edebileceğimiz en büyük lig başarısı da bu." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için konuşan Alman teknik direktör, "11 haftadır Manchester United'dayım. Gelecek sezon için bu kulübün neye ihtiyacı olduğunu da anladım. Bunu kamuoyuyla paylaşmayacağım. Tüm konsantrasyonum şu anki kadroya ve bu sezondan en iyi sonucu almaya yönelik. Geleceği sezon bitince düşüneceğim. Bu yaz kulübün geleceğini şekillendireceğiz." dedi.