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Spor

Ralf Rangnick'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın başında geçici teknik direktör olarak görev yapan Ralf Rangnick, gelecek sezon Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak.

AA29 Nisan 2022 Cuma 15:45 - Güncelleme:
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İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 63 yaşındaki teknik adam, 2021-22 Premier Lig sezonunun tamamlanmasının ardından mayıs ayının sonunda Hırvatistan, Danimarka ve Fransa ile UEFA Uluslar Ligi maçları için Avusturya takımının başında yer alacak.

Rangnick, Avusturya ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme, ülkesi Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmaları halinde otomatik olarak iki yıl daha uzatılacak.

Manchester United, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurmuştu.

52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalanmıştı.

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