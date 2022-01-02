Ralf Rangnick'ten Edinson Cavani açıklaması: Gitmesine izin vermeyeceğim

2 Ocak 2022 Pazar 18:13 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 18:13

Barcelona ve Juventus'la adı geçen Edinson Cavani için Ralf Rangnick'ten açıklama geldi.

Manchester United Menajeri, "Cavani'nin gitmesine izin vermeyeceğim. Gidemeyeceğini daha ilk gün kendisine söyledim. Benim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Rangnick, Cavani'nin hem sırtı hem yüzü kaleye dönük olarak oynayabileceğini söyleyip, "Takımda bu şekilde oynayabilecek tek isim olabilir. Cavani'nin iş ahlakı inanılmaz. Ona, umutsuz bir şekilde sezon sonuna kadar takımda kalmasını söyledim. Benim kendisine ne kadar saygı duyduğumu ve kendisi hakkındaki düşüncelerimi çok iyi biliyor." şeklinde konuştu.

Manchester United ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Cavani, bu sezon 2 gol attı.