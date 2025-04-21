Ramazan Civelek: Algıları yıktık

Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı ligde ilk kez gol sevinci yaşayan Ramazan Civelek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu "Öncelikle çok mutluyum. Çok gururluyum. Bütün arkadaşlarımla, Kayseri'den bizi izleyenlerle gurur duyuyorum. Buraya gelirken bazı algılar vardı. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi, şampiyonluk için oynuyorlar. Biz de hedefsiz bir takım değiliz. Buraya o zihniyetle geldik. Bir hedefimiz var. Hoca geldiğinden beri iyi giden bir süreç. Ligde kalmak istiyoruz. Fenerbahçe favori gözükse de galibiyeti kaçırdığımız bir taraf var. Puan almak da çok önemli. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.