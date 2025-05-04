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Spor

Ramazan Civelek gol sayısını 3'e yükseltti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı oyuncu Ramazan Civelek ligdeki 3. golünü attı.

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Ramazan Civelek gol sayısını 3'e yükseltti
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da orta saha oyuncusu Ramazan Civelek 3. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın 28 yaşındaki oyuncusu, Alanyaspor maçında takımının tek golünü atan isim oldu. Alanyaspor maçına 11'de başlayan ve karşılaşmanın 52. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren Ramazan Civelek gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Son haftalarda oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken Ramazan Civelek, son 6 maçta 3 gol kaydetti. Ramazan; bu sezon Hatayspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

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