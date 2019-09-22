Rami’den, Kadıköy’de siftah!

FENERBAHÇE’NİN transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Adil Rami, Sarı-Lacivertli formayla ilk kez bir maçta görev aldı. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında Jailson - Zanka ikilisini kullanan Ersun Yanal, bu kez Adil Rami - Zanka ikilisine ilk 11’de yer verdi. Rami, 16. dakikada Ankaragücü’nün Orgill ile bulduğu gol öncesinde topu rakibe kaptıran isim olarak golde baş rolü oynadı! Geçen haftaki Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oynamayan ve iyileşen Emre Belözoğlu, Ankaragücü karşısında yedek olarak soyundu. Yanal, orta sahada ise yeni transfer Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci ikilisine şans verdi.