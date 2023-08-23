Sergio Ramos, Paris Saint Germain ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız ekibi ile yollarını ayırdı. 2005 yılında Sevilla'dan 27 milyon bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 sezon forma giydi. Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan savunma oyuncusunın hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Peki Sergio Ramos Beşiktaş'a mı Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte detaylar

RAMOS HANGİ TAKIMA GİDECEK?



Sergio Ramos'un Paris Saint Germain ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray, başarılı stoperi transfer için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar İspanyol yıldızın menajer ile görüşerek Transfer şartları ile ilgili bilgi aldı.

Beşiktaş, Sergio Ramos ile anlaşması halinde bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirebilecek. İspanyol oyuncu için Galatasaray da girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.

Suudi Arabistan takımlarında da teklif alan Ramos'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 10 stoperi arasında kabul edilen 37 yaşındaki İspanyol yıldızın kısa sürede transfer için karar vermesi bekleniyor.

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos García 1986 yılında doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain takımında forma giyen İspanyol futbolcudur. 2019'da The Guardian'ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde en iyi dördüncü stoper olarak yer aldı.

İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşayan Sergio Ramos, Real Madrid'de 4'ü Şampiyonlar Lig, 5'i İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 22 kupa kazandı.