Rams Başakşehir, 2 oyuncusunu Gençlerbirliği'ne kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Shaocong Wu ve Francis Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Ocak ayında kadroya katılan 23 yaşındaki Çinli stoper Wu, 3 Süper Lig maçında forma giydi.

Geçen sezon başında transfer edilen 21 yaşındaki Kongolu stoper Nzaba ise 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında oynadı. Nzaba, söz konusu sezonun ikinci yarısını ise Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında geçirdi.