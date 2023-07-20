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Spor

Rams Başakşehir Olimpik FK'yi mağlup etti

Yeni sezon çalışmalarına Burdur'da devam eden Rams Başakşehir, Özbekistan ekibi Olimpik FK ile yaptığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Rams Başakşehir Olimpik FK'yi mağlup etti
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp dönemini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kamp Merkezi'nde sürdüren Başakşehir burada ikinci hazırlık maçında Özbekistan'ın Olimpik FK takımıyla karşı karşıya geldi. MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmadan Başakşehir maçın ilk yarısında Leo Duarte ve Philippe Keny'nin attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi tribünden takip eden Burdurlular Başakşehir'i büyük bir coşku ile destekledi.

Başakşehir'in Burdur kamp programı Pazar günü gerçekleştirecekleri üçüncü hazırlık maçının ardından pazartesi günü son bulacak.

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