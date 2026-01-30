İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5065
  • EURO
    51,9289
  • ALTIN
    7209.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • RAMS Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor
Spor

RAMS Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA30 Ocak 2026 Cuma 10:24 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Süper Lig'in son 6 haftasında çizdiği başarılı grafikle öne çıkan Başakşehir, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, bu süreçte 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi.

Ligde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, 19 puanla 12. basamakta yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.