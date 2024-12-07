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Spor

RAMS Başakşehir'in konuğu Hatayspor

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Rıza Çalımbay'lı Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
RAMS Başakşehir'in konuğu Hatayspor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 15. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 19 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 6 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Göztepe'yi 4-1 yenerek son verdi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Hatayspor ise 8 puanla haftaya 18. sıradan girdi.

Başakşehir'de iki eksik

Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Faruk Beyaz, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

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