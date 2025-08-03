Yaz transfer döneminde önce Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, uzun uğraşlar sonucunda Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ta Lazio ile oynanan hazırlık maçı öncesinde düzenlenen forma lansmanının ardından, iki dünya yıldızı için de imza töreni düzenledi. Törene katılım gösteren binlerce Galatasaray taraftarı gösterdikleri sevgiyle, futbolculara unutulmaz anlar yaşattı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise açıklama yapmakta zorlandı. Özbek'in konuşması, taraftarın 'Büyük Başkan!' tezahüratlarıyla sık sık bölündü.

TÜM DÜNYA G.SARAY'I İZLİYOR

Avrupa'da başarı istediklerini belirten Başkan Özbek, "Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. G.Saray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Sezon biter bitmez yaptığımız bu hamleler herkesi kıskandırdık. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" diye konuştu.

TEKRAR BURADAYIM, EVİMDEYİM

'Merhaba Galatasaray, Sadece Galatasaray!' diyen Victor Osimhen, "Tekrar buradayım, evimdeyim. Kendimi G.Saray'da muhteşem hissediyorum. Burası ailem. Buraya gelmeden önce çok çabuk düşündüm, kararsızlık yaşamadım. Transfer için her şeyimi verdim. Bu nedenle başkanımıza, ikinci başkanımıza, Okan Hocamıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri geldim, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Aslan'ın diğer yıldızı Sane ise "Merhaba Galatasaray taraftarları. Burada olduğum için mutluyum. Bu taraftarın önünde oynamayı dört gözle bekliyorum. Haydi Cimbom!" sözleriyle taraftara seslendi.