Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında korkutan bir sakatlık yaşandı. Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpıştı.

İki futbolcu da çarpışmanın ardından yerde kaldı. Tedavileri bir süre devam ederken sahaya ambulans da girdi.

İsa Doğan, bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmed Kutucu ise ayağa kalktı fakat tedbir amaçlı oyundan çıktı. İki oyuncuya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İŞTE O ANLAR