Spor

RAMS Park'ta korkutan anlar! İki futbolcu çarpıştı, sahaya ambulans girdi

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor'u karşı karşıya getiren maçta korkutan bir pozisyon yaşandı. Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın çarpışması sonrası iki futbolcu yerde kaldı ve sahaya ambulans girdi. İki futbolcu da maça devam edemedi.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
RAMS Park'ta korkutan anlar! İki futbolcu çarpıştı, sahaya ambulans girdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında korkutan bir sakatlık yaşandı. Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpıştı.

İki futbolcu da çarpışmanın ardından yerde kaldı. Tedavileri bir süre devam ederken sahaya ambulans da girdi.

İsa Doğan, bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmed Kutucu ise ayağa kalktı fakat tedbir amaçlı oyundan çıktı. İki oyuncuya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İŞTE O ANLAR

