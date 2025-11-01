Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Trabzonspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarısı oldukça yüksek tempoda geçen mücadelede taraflar girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Galatasaray'ın bulduğu iki gol ofsayda takıldı.

Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic yaşadığı sakatlık nedeniyle 51'inci dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.

Trabzonspor'un Faslı futbolcusu Bouchouari 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından ligdeki ikinci puan kaybını yaşayan Galatasaray 29 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 24 puanla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray gelecek hafta ligde Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maçın ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez'den sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Ismail Jakobs'u ise yedeğe çekti.

Buruk, bu oyuncuların yerine sol bekte Eren Elmalı'yı görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, babasının rahatsızlığı nedeniyle izinli olduğu için Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Lucas Torreira'ya da ilk 11'de görev verdi.

LEMİNA STOPER OYNADI

Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı stoperde görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte görev yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında bordo-mavili formayı giyen Uğurcan, eylül ayı başında sarı-kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon avro bonservile transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

KAPTAN ABDÜLKERİM, LİGDE "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.

Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki stoper, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'da 100. kez bir Süper Lig maçında ter döktü.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

SİNGO, 3 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 3 resmi maçın ardından maç kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 8. haftasında ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ardından ligdeki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemedi.

Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesiyle kadroya girdi.

OKAN BURUK'A PLAKET

Galatasaray'ın başında 100 Süper Lig galibiyeti alan teknik direktör Okan Buruk'a maç öncesi plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini Göztepe müsabakasında yaşayan Buruk'a kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından plaket ve sırtında 100 yazan Galatasaray forması takdim edildi.

TARAFTARDAN TORREİRA'NIN BABASI İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray taraftarı, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kuzey kale arkasında ultrAslan'ın yer aldığı tribüne Torreira ile babasının resminin yer aldığı ve İspanyolca "Geçmiş olsun" yazılı pankart asıldı.

MERTENS MÜSABAKAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Eski Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti.

Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile RAMS Park'a gelen Mertens, tribünde ilgi odağı oldu. 38 yaşında futbolu bırakan Belçikalı yıldız ve ailesine maç öncesinde Dursun Özbek tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

Taraftarın büyük sevgi gösterdiği Mertens ve oğlu Ciro, ultrAslan'ın önüne giderek "Üçlü" tezahüratı yaptırdı.

TEKKE, KAZANDIKLARI EYÜPSPOR MAÇININ 11'İNİ KORUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 10. haftasında 2-0 kazandıkları ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Bordo-mavili ekip, İstanbul deplasmanında Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ilk 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Edin Visça, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan,Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk görev bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.

61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

71. dakikada Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti.

79. dakikada Sallai'nin sağ taraftan açtığı ortada Batagov, meşin yuvarlağa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı.

80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, auta gitti.

90. dakikada bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 85 Ahmed Kutucu), Torreira, Sara (Dk. 74 Jakobs), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Icardi), Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 51 Rayyan Baniya), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 83 Bouchouari), Augusto (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 83 Sikan), Onuachu

Kırmızı kart: Dk. 90 Bouchouari (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+3 Oulai (Trabzonspor), Dk. 90+4 Okan Buruk (Galatasaray teknik direktörü)